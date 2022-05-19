Раиси передал приглашение Алиеву посетить с визитом Иран

Президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг принял находящегося с визитом в стране заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, сообщает посольство Азербайджана в Иране. “В ходе встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и продолжения реализации совместных проектов. Раиси отметил, что Иран придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном”, - отмечается в информации. Иранский лидер передал приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву совершить визит в Иран. Х.Насирзаде



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