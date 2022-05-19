Макрон надеется, что ЕС сможет в ближайшие недели дать ответ Молдове на ее заявку на вступление

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг выразил надежду, что ЕС сможет предоставить "ясный ответ" Молдове относительно ее заявки на вступление в блок в ближайшее время.
"Я надеюсь, что ближайшие недели позволят нам дать ясный ответ Молдове, который она заслуживает, учитывая ее ситуацию в сфере геополитики, безопасности и в гуманитарной области", - сказал Макрон, который в четверг принимает президента Майю Санду в Париже.
Французский лидер указал, что нынешняя ситуация на Украине представляет "угрозу стабильности всему региону и, в частности, Молдове".
Парламент Молдовы подал заявку на вступление в ЕС в начале марта вслед за Украиной и Грузией. В конце апреля власти Молдовы передали в Брюссель первую часть ответов на вопросы анкеты о ситуации в различных областях в стране, 12 мая - вторую часть ответов.
Вступление в ЕС нередко оказывается долгой процедурой. Сначала в Евросоюзе должны решить, предоставлять ли той или иной стране статус кандидата. Затем начинается процесс переговоров: претендент должен соответствовать многочисленным критериям, если хочет вступить в ЕС. При этом, статус страны-кандидата не является гарантией вступления. Молдова - в начале этого пути: позже в этом году Еврокомиссия должна сформулировать мнение по поводу ее заявки. Затем лидеры стран ЕС должны будут решить, начинать ли переговоры о вступлении Молдовы в ЕС. Именно об этом "ясном ответе" и говорил Макрон.
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