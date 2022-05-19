Азербайджан за 4 мес. поставил в Украину нефти на $303,7 млн

Украина в январе-апреле 2022 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 464,165 тонн.

По данным Государственной таможенной службы Украины, за четыре месяца импортировано сырья на $303,842 млн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, в том числе из Азербайджана - на $303,66 млн, Ливии - на $0,182 млн.

А.Азизов