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ТЭК 19.05.2022 22:21

Азербайджан за 4 мес. поставил в Украину нефти на $303,7 млн

Украина в январе-апреле 2022 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 464,165 тонн.

По данным Государственной таможенной службы Украины, за четыре месяца импортировано сырья на $303,842 млн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, в том числе из Азербайджана - на $303,66 млн, Ливии - на $0,182 млн.

А.Азизов

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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