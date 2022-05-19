Байден сообщил об очередной партии военной помощи Украине

Президент США Джо Байден сообщил, что выделяет очередную партию военной помощи для Украины.

"Сегодня я сообщаю о новой партии помощи в сфере безопасности. Это позволит Украине получить дополнительную артиллерию, радары и другую помощь", - говорится в заявлении президента США, опубликованном в четверг Белым домом.

Байден пообещал, что США будут стремиться, оказывая такого рода поддержку, "усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".

"Мы будем продолжать оказывать помощь в сфере безопасности, экономики, а также - гуманитарную и продовольственную помощь Украине, всему региону и всему миру", - сказал президент США.