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Транспорт и связь 19.05.2022 22:45

Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам еще 14 стран

Правительство Азербайджана расширило список стран, граждане которых могут посетить республику.

«Решением кабинета министров, гражданам 14 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства с 20 мая 2022 года будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В список включены: Болгария, Бутан, ЮАР, Гватемала, Лаос, Ливан, Маврикий, Египет, Мьянма, Непал, Парагвай, Северная Македония, Шри-Ланка и Вьетнам.

Соответствующее постановление подписал в четверг премьер-министр Али Асадов.

Р.Ахмедов

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Тэги: СТРАНЫ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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