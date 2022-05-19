Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам еще 14 стран

Правительство Азербайджана расширило список стран, граждане которых могут посетить республику.
«Решением кабинета министров, гражданам 14 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства с 20 мая 2022 года будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
В список включены: Болгария, Бутан, ЮАР, Гватемала, Лаос, Ливан, Маврикий, Египет, Мьянма, Непал, Парагвай, Северная Македония, Шри-Ланка и Вьетнам.
Соответствующее постановление подписал в четверг премьер-министр Али Асадов.
Р.Ахмедов
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