Восстановление Украины может стать новой национальной идеей – Зеленский

Восстановление страны может стать новой национальной идеей, сказалв четверг на онлайн-встрече с украинскими студентами президент Украины Владимир Зеленский.

«Восстановление державы – это не только строительство, но восстановление всей инфраструктуры, в том числе образовательной. Большое количество домов, квартир, апартаментов для вынужденно перемещенных лиц, стратегических предприятий ... Работа будет для всех. Это будет на уровне национальной идеи – построить самое мощное государство», - сказал он.

«Нам надо будет отстроить целые города - они разрушены полностью», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, программу восстановления «на сотни миллиардов долларов» он обсуждал в четверг в телефонном разговоре с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.