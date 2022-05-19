Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7851 RUR   0.0268 GBR   2.1065 TRY   0.1065

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 112.21 +2.62 Brent 112.04 +2.93

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.05.2022 23:23

Восстановление Украины может стать новой национальной идеей – Зеленский

Восстановление страны может стать новой национальной идеей, сказалв четверг на онлайн-встрече с украинскими студентами президент Украины Владимир Зеленский.

«Восстановление державы – это не только строительство, но восстановление всей инфраструктуры, в том числе образовательной. Большое количество домов, квартир, апартаментов для вынужденно перемещенных лиц, стратегических предприятий ... Работа будет для всех. Это будет на уровне национальной идеи – построить самое мощное государство», - сказал он.

«Нам надо будет отстроить целые города - они разрушены полностью», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, программу восстановления «на сотни миллиардов долларов» он обсуждал в четверг в телефонном разговоре с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, УКРАИНА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Украина никогда не признает Крым частью РФ и «автономию ЛДНР» - Зеленский Зеленский раскритиковал Турцию за подготовку новых маршрутов для туристов из России Киев ждет поставок западной тяжелой техники, истребители пока не получил - Зеленский Зеленский ожидает активизации боевых действий на востоке Украины Зеленский считает, что премьер Венгрии избегает с ним контактов, опасаясь России Зеленский выступает за новые механизмы международной безопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az