Байден и Си Цзиньпин могут провести переговоры в ближайшее время - Белый дом

Президент США Джо Байден может провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и президент Си снова поговорят", - сказал он журналистам, сопровождающим Байдена в турне по Азии, на борту президентского самолета.
Как сообщалось, накануне Салливан побеседовал по телефону с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. В самолете Салливан заявил, он "прямо сказал ему (Ян Цзечи - ИФ) о нашей обеспокоенности ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи и выразил наше мнение о том, что это не отвечает интересам Китая".
"Это не в интересах Америки, и Китаю следует подумать о том, чтобы предпринять любые возможные шаги, чтобы уменьшить вероятность провокационных действий Северной Кореи ... мы хорошо поговорили на эту тему", - заявил советник президента США, добавив, что также обсуждались Тайвань и другие вопросы.
Раиси передал приглашение Алиеву посетить с визитом Иран
Алиев и Пашинян 22 мая проведут встречу в Брюсселе
В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и снарядов очищено более 17 тыс. га
В ЕК считают, что в европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро
Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов на две недели из-за проблем с поставщиком
Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам еще 14 стран
Испания отменит требование о вакцинации для туристов, въезжающих из не входящих в ЕС стран - министр
Марокко отменило ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников
ВОЗ разрешила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 компании CanSino Biologics
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ