Байден и Си Цзиньпин могут провести переговоры в ближайшее время - Белый дом

Президент США Джо Байден может провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и президент Си снова поговорят", - сказал он журналистам, сопровождающим Байдена в турне по Азии, на борту президентского самолета.

Как сообщалось, накануне Салливан побеседовал по телефону с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. В самолете Салливан заявил, он "прямо сказал ему (Ян Цзечи - ИФ) о нашей обеспокоенности ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи и выразил наше мнение о том, что это не отвечает интересам Китая".

"Это не в интересах Америки, и Китаю следует подумать о том, чтобы предпринять любые возможные шаги, чтобы уменьшить вероятность провокационных действий Северной Кореи ... мы хорошо поговорили на эту тему", - заявил советник президента США, добавив, что также обсуждались Тайвань и другие вопросы.