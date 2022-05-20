В КНДР за последние сутки заболели лихорадкой более 263 тыс. человек

В Северной Корее за последние сутки более 263 тыс. человек заболели тем, что Пхеньян называет лихорадкой, два человека умерли от последствий заражения, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".
"Северная Корея сообщает, что два человека скончались, зафиксировано более 263 370 случаев заболевания лихорадкой на фоне вспышки COVID-19", - говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению агентства южнокорейская разведка пришла к выводу, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, судя по всему, не вакцинирован от коронавируса.
"Ренхап" уточняет, что Пхеньян пока не ввозил в страну какие-либо вакцины, но в то же время, как полагают в Сеуле, северокорейские власти "начинают ощущать необходимость кампании по вакцинации".
Мировые эксперты считают, что так называемая лихорадка на самом деле представляет собой COVID-19.
"Ренхап" со своей стороны подчеркивало, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", и "с лихорадкой" потому что в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.
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