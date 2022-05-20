Блинкен обсудил Украину с генсеком ООН - американский госдепартамент

Госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшейся в Нью-Йорке встрече с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем обсудил вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, сообщил американский госдепартамент.
"Они обсудили апрельские визиты генерального секретаря в Киев и Москву, отметили обеспокоенность в связи с гуманитарным кризисом, вызванным войной, и поделились взглядами на реакцию ООН на острые человеческие страдания на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Блинкен поднял вопрос о "разрушительных последствиях для глобальной продовольственной безопасности" спецоперации России на Украине.
Они также обсудили проблемы расширения гуманитарного доступа в Сирию.
Блинкен подтвердил, что "Соединенные Штаты рассчитывают на партнерство с Секретариатом ООН, государствами-членами и другими ключевыми заинтересованными сторонами для продвижения инициативы Генерального секретаря "Наша общая повестка дня".
Раиси передал приглашение Алиеву посетить с визитом Иран
Алиев и Пашинян 22 мая проведут встречу в Брюсселе
В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и снарядов очищено более 17 тыс. га
Инфляция в Японии в апреле превысила 2% впервые за 13 лет
Страховщик Zurich уходит с рынка РФ, продает бизнес локальному менеджменту
UBOC завершает реконструкцию платформы «Умид-1» на блоке Умид-Бабек
В Азербайджане арестовали Акифа Османова, воевавшего в составе НВФ за рубежом
Испания отменит требование о вакцинации для туристов, въезжающих из не входящих в ЕС стран - министр
Марокко отменило ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ