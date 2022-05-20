Глава Минобороны Японии полагает, что КНДР в ближайшие дни может испытать межконтинентальную баллистическую ракету

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси в пятницу заявил, что КНДР, вероятно, в ближайшие дни проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
"Киси сказал журналистам, что существует вероятность дальнейших провокационных действий со стороны Северной Кореи, включая запуск такой ракеты дальнего радиуса действия", - передает "Киодо".
Также министр вновь предположил, что Пхеньян может вскоре завершить подготовку к новым ядерным испытаниям. В случае их проведения они станут седьмыми в истории КНДР и первыми с 2017 года.
Киси назвал "абсолютно неприемлемой" программу разработки вооружений КНДР и добавил, что в связи с этим Япония будет работать с США для сбора информации и наблюдения за ситуацией.
Между тем, президент США Джо Байден с 20 по 24 мая посетит Южную Корею и Японию, где встретится с лидерами обеих стран. Кроме того, в Токио президент США встретится с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, в составе США, Австралия, Индия и Япония).
В среду советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не исключают возможности проведения КНДР ракетных или ядерных испытаний во время визита Байдена. По словам Салливана, испытания могут пройти либо в первый, либо во второй день поездки президента, и американская сторона готова ко всем вариантам развития событий.
Раиси передал приглашение Алиеву посетить с визитом Иран
Алиев и Пашинян 22 мая проведут встречу в Брюсселе
В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и снарядов очищено более 17 тыс. га
Инфляция в Японии в апреле превысила 2% впервые за 13 лет
Страховщик Zurich уходит с рынка РФ, продает бизнес локальному менеджменту
UBOC завершает реконструкцию платформы «Умид-1» на блоке Умид-Бабек
В Азербайджане арестовали Акифа Османова, воевавшего в составе НВФ за рубежом
Испания отменит требование о вакцинации для туристов, въезжающих из не входящих в ЕС стран - министр
Марокко отменило ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ