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Глава Минобороны Японии полагает, что КНДР в ближайшие дни может испытать межконтинентальную баллистическую ракету

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси в пятницу заявил, что КНДР, вероятно, в ближайшие дни проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

"Киси сказал журналистам, что существует вероятность дальнейших провокационных действий со стороны Северной Кореи, включая запуск такой ракеты дальнего радиуса действия", - передает "Киодо".

Также министр вновь предположил, что Пхеньян может вскоре завершить подготовку к новым ядерным испытаниям. В случае их проведения они станут седьмыми в истории КНДР и первыми с 2017 года.

Киси назвал "абсолютно неприемлемой" программу разработки вооружений КНДР и добавил, что в связи с этим Япония будет работать с США для сбора информации и наблюдения за ситуацией.

Между тем, президент США Джо Байден с 20 по 24 мая посетит Южную Корею и Японию, где встретится с лидерами обеих стран. Кроме того, в Токио президент США встретится с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, в составе США, Австралия, Индия и Япония).

В среду советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не исключают возможности проведения КНДР ракетных или ядерных испытаний во время визита Байдена. По словам Салливана, испытания могут пройти либо в первый, либо во второй день поездки президента, и американская сторона готова ко всем вариантам развития событий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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