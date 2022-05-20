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Бизнес и законодательство 20.05.2022 11:04

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I кв. увеличился в 1,8 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-марте 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 28,779 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $10 млн 1,6 тыс. (рост в 2,2 раза).

В январе-марте в Азербайджан также импортировано 149,041 тыс. единица вычислительных машин, блоков и установок (спад на 14,6%) на сумму $25 млн 44,4 тыс. (спад на 15,1%).

Кроме этого, за отчетный период на 8,5% - до 42,613 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $10 млн 35,5 тыс. (рост на 3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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