Импорт кондиционеров в Азербайджан в I кв. увеличился в 1,8 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-марте 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 28,779 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $10 млн 1,6 тыс. (рост в 2,2 раза).

В январе-марте в Азербайджан также импортировано 149,041 тыс. единица вычислительных машин, блоков и установок (спад на 14,6%) на сумму $25 млн 44,4 тыс. (спад на 15,1%).

Кроме этого, за отчетный период на 8,5% - до 42,613 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $10 млн 35,5 тыс. (рост на 3%).

Б.Рустамбеков