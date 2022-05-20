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СНГ 20.05.2022 12:47

Президент Узбекистана поручил увеличить добычу урана в стране за счет освоения новых месторождений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил увеличить добычу в стране урана, других цветных и редких металлов, а также организовать производство из этого сырья продукции с добавленной стоимостью, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

Президент поставил задачу разработать программу геологоразведочных работ на 2022-2026 годы, в которой будет предусмотрено увеличение запасов урана за счет освоения 8 новых месторождений и 18 перспективных участков.

"Глава государства указал на неуклонный рост стоимости урана на мировом рынке и подчеркнул необходимость уделить в новых проектах особое внимание переработке этого сырья и созданию продукции с добавленной стоимостью", - говорится в сообщении.

Кроме того, даны указания касательно трансформации государственного предприятия "Навоийуран", привлечения иностранных специалистов и совершенствования технологических процессов.

"Подчеркнута важность оценки запасов урана в соответствии с международными стандартами, повышения эффективности извлечения урана из руды на основе новейших технологий", - отмечается в сообщении.

В ходе презентации рассмотрены предложения по разработке перспективных месторождений и привлечению к ним инвесторов. Так, при Фонде реконструкции и развития Узбекистана планируется создать проектный офис "Янги кон" ("Новое месторождение") с уставным капиталом $15 млн. Этот проектный офис займется реализацией инвестиционных проектов по добыче графита, алюминия, а также лития, магния и других редких металлов.

Госпредприятие "Навоийуран" с 1 января 2022 года выделено из состава Навоийского горно-металлургического комбината - одного из крупнейших в Центральной Азии производителей золота.

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