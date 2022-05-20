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Дальнее зарубежье 20.05.2022 12:27

США намерены вместе с Саудовской Аравией укреплять ПВО и ПРО в регионе

США считают нужным сотрудничать с Саудовской Аравией для укрепления совместной противовоздушной и противоракетной обороны на Ближнем Востоке, говорится в пресс-релизе Пентагона.

17 - 18 мая в Пентагоне прошло заседание стратегического объединенного комитета по планированию (SJPC) США и Саудовской Аравии. Американскую делегацию возглавил замминистра обороны Колин Кол, а саудовскую - заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Кол отметил необходимость совместной работы над совершенствованием региональной интегрированной совместной противовоздушной и противоракетной обороны", - отмечается в пресс-релизе.

Также стороны намерены продолжать развитие оборонного сотрудничества, в том числе путем совместных маневров и обучения.

Согласно пресс-релизу, США вновь подтвердили обязательства оказывать помощь Саудовской Аравии в укреплении ее обороны от внешних угроз. Кроме того, в рамках SJPC обсуждали политику США в отношении Китая, проблемы в сфере безопасности на Ближнем Востоке, включая конфликт в Йемене, угрозы на море, экстремистские организации.

Темой для обсуждений также стала "дестабилизирующая активность Ирана". Представители США и Саудовской Аравии договорились наращивать усилия в борьбе с контрабандой вооружений радикальным "негосударственным группам в регионе".

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