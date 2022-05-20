В Норвегии неизвестный напал на людей с ножом, есть пострадавшие

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в норвежском городе Нумедаль, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Состояние одного пострадавшего - критическое.
На месте происшествия работают медики и сотрудники спецслужб.
О причинах происшествия пока ничего не сообщается.
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