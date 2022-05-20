Пашинян обещает обеспечить мир на Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решимости властей страны обеспечить мир на Южном Кавказе.
"Граждане Армении наделили власти страны мандатом на реализацию объявленной правительством повестки мира (с Азербайджаном - ИФ). Мы должны принести Армении мир точно так, как принесли стране демократию. Есть политическая власть в Армении, которая сплочена вокруг этой миссии, и вокруг этой миссии должны сплотиться все демократические силы", - сказал Пашинян на организованном Freedom House Армянском форуме демократии.
"Самый важный институт демократии в Армении - это институт гражданина, он является гарантом демократии, он ключевой субъект принятия решений. После войны (в Карабахе осенью 2020 года) Армения прошла через огромные потрясения, но именно граждане пресекли развал государственности Армении. Демократия - гарант сохранения суверенитета и демократии Армении, и именно демократия может обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность Армении", - заявил Пашинян.
На мероприятии присутствуют послы США и ЕС Лин Трейси и Андреа Викторин. Между тем форум проходит на фоне акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна.
"Мы пришли заявить Трейси, которая поддерживает этот диктаторский режим, что ей нечего делать в Армении. В Армении образовался кризис демократии", - заявил представитель оппозиции через громкоговорители.
Здание гостиницы "Мариотт", где проходит форум, оцеплено силами полиции.
Пашинян вошел в здание под оскорбительные выкрики демонстрантов.
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