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Дальнее зарубежье 20.05.2022 15:03

Филиппины установили военные аванпосты на островах в спорной акватории Южно-Китайского моря

Береговая охрана Филиппин развернула передовые наблюдательные пункты на трех островах в акватории Южно-Китайского моря, являющейся объектом территориального спора Китая и других государств, сообщает South China Morning Post (SCMP).

"При помощи этих командно-наблюдательных постов мы улучшаем наши возможности обеспечивать морскую безопасность, вести поисково-спасательные операции и сохранять окружающую среду", - заявил командующий береговой охраной Филиппин адмирал Артемио Абу.

Он не уточнил, какова численность персонала на аванпостах, но заверил, что речь идет о беспрецедентной по масштабам переброске сил береговой охраны в регион.

По данным SCMP, филиппинские аванпосты появились на островах Западный Йорк, скала Северо-Восточная и Наньшань.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.

США также направляют патрули ВМС и ВВС в регион с целью гарантировать там "свободу навигации", отмечает SCMP.

В 2022 году Китай и АСЕАН возобновили переговоры с целью выработать кодекс поведения, который не дал бы вспыхнуть вооруженному конфликту в Южно-Китайском море.

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