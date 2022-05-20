Филиппины установили военные аванпосты на островах в спорной акватории Южно-Китайского моря

Береговая охрана Филиппин развернула передовые наблюдательные пункты на трех островах в акватории Южно-Китайского моря, являющейся объектом территориального спора Китая и других государств, сообщает South China Morning Post (SCMP).
"При помощи этих командно-наблюдательных постов мы улучшаем наши возможности обеспечивать морскую безопасность, вести поисково-спасательные операции и сохранять окружающую среду", - заявил командующий береговой охраной Филиппин адмирал Артемио Абу.
Он не уточнил, какова численность персонала на аванпостах, но заверил, что речь идет о беспрецедентной по масштабам переброске сил береговой охраны в регион.
По данным SCMP, филиппинские аванпосты появились на островах Западный Йорк, скала Северо-Восточная и Наньшань.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.
США также направляют патрули ВМС и ВВС в регион с целью гарантировать там "свободу навигации", отмечает SCMP.
В 2022 году Китай и АСЕАН возобновили переговоры с целью выработать кодекс поведения, который не дал бы вспыхнуть вооруженному конфликту в Южно-Китайском море.
Байрамов и Османи обсудили экономику, энергетику и ситуацию в Украине
Алиев: после завершения войны в Карабахе прошло полтора года, но представители UNESCO до сих пор не посетили освобожденные территории Азербайджана
Баку готов к сотрудничеству с Ереваном для укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе – Байрамов
Метанольный завод SOCAR в январе-апреле экспортировал метанола на $50 млн
ExxonMobil продаст активы на сланцевом месторождении Barnett Shale за $750 млн
ВБ подготовил проект информационной стратегии здравоохранения Азербайджана до 2027г
Алиев выделил 1 млн манатов для начала работ по строительству Профессионального лицея в Физули
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 24%
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ