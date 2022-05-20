Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 7:00 мск (08:00 по Баку) 21 мая, сообщает государственная газовая компания Gasum после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт".
В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.
Как сообщалось, Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа и намерена подать иск в арбитраж.
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