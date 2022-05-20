Баку готов к сотрудничеству с Ереваном для укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе – Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу выступил на 132-ой сессии комитета министров Совета Европы в Турине, рассказал о ситуации вокруг нормализации азербайджано-армянских отношений.
«Байрамов проинформировал участников сессии о текущей ситуации в регионе и предпринимаемых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр сообщил, что по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении 6 апреля в Брюсселе министрам иностранных дел обеих стран были даны поручения о начале подготовки мирного соглашения между странами, а также было согласовано создание совместной пограничной комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя государствами», - сказал Байрамов, слова которого приводит пресс-служба МИД Азербайджана.
Байрамов добавил, что «Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией для укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе».
Глава МИД также призвал международное сообщество во имя прочного мира и стабильности в регионе оказать активное содействие и внести вклад с целью решения таких проблем, как минная угроза на освобожденных территориях Азербайджана и прояснения судьбы более 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время войны в начале 1990-ых годов.
«Отметив приверженность Азербайджана сотрудничеству с государствами-членами и органами СЕ, министр подчеркнул, что во время визита Генерального секретаря СЕ в Азербайджан в апреле 2022 года широко обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы, был представлен новый план действий СЕ на 2022-2025 годы, который создает основу для совместной деятельности», - говорится в информации.
Э.Шафиев
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