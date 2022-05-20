ВБ подготовил проект информационной стратегии здравоохранения Азербайджана до 2027г

Министр здравоохранения Теймур Мусаев Азербайджана провел встречу с руководителем практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Таней Дмитраченко, сообщает пресс-служба Минздрава.
В ходе встречи ВБ представил проект «Информационной Национальной стратегии здравоохранения Азербайджана на 2022-2026гг».
Стороны также обсудили реализацию проекта технической помощи в развитии стратегии электронного здравоохранения в Азербайджане.
Мусаев, отметил, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения и подчеркнул, что усовершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для страны.
Дмитраченко, в свою очередь, подчеркнув плодотворное сотрудничество между ВБ и Азербайджаном, выразила поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения страны.
Х.Насирзаде
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