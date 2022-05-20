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Здравоохранение 20.05.2022 15:09

ВБ подготовил проект информационной стратегии здравоохранения Азербайджана до 2027г

Министр здравоохранения Теймур Мусаев Азербайджана провел встречу с руководителем практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Таней Дмитраченко, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ходе встречи ВБ представил проект «Информационной Национальной стратегии здравоохранения Азербайджана на 2022-2026гг».

Стороны также обсудили реализацию проекта технической помощи в развитии стратегии электронного здравоохранения в Азербайджане.

Мусаев, отметил, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения и подчеркнул, что усовершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для страны.

Дмитраченко, в свою очередь, подчеркнув плодотворное сотрудничество между ВБ и Азербайджаном, выразила поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения страны.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЗДРАВ, ВБ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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