Нефть перешла к росту и завершает в плюсе четвертую неделю подряд

Цены на нефть перешли от снижения к умеренному росту в пятницу, завершая в плюсе четвертую неделю подряд впервые с начала февраля.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 подорожали на $0,5 (0,45%) - до $112,54 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь, торги которым прекращаются в пятницу, на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,24 (0,21%) - до $112,45 за баррель. Более активно торгуемый июльский контракт дорожает на $0,23 (0,21%) - до $110,12 за баррель.
Накануне обе эталонные марки подорожали на 2,7%, с начала недели они фиксируют рост в районе 1%.
Нефтяной рынок поддерживают опасения дефицита топлива на фоне сокращения предложения из-за российско-украинского конфликта и увеличения спроса по мере восстановления глобальной экономики после вызванного пандемией коронавируса спада.
"Нефть торгуется в узком диапазоне, реагируя с одной стороны на ужесточение денежно-кредитной политики, а с другой - на дефицит на рынке топлива, - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансенс. - Это поддержит цены на топливо, которые уже достигли рекордных уровней по всему миру".
Байрамов и Османи обсудили экономику, энергетику и ситуацию в Украине
Алиев: после завершения войны в Карабахе прошло полтора года, но представители UNESCO до сих пор не посетили освобожденные территории Азербайджана
Баку готов к сотрудничеству с Ереваном для укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе – Байрамов
ВБ подготовил проект информационной стратегии здравоохранения Азербайджана до 2027г
Алиев выделил 1 млн манатов для начала работ по строительству Профессионального лицея в Физули
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 24%
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи
Хакеры атакуют сайты итальянских ведомств
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ