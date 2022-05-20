Нефть перешла к росту и завершает в плюсе четвертую неделю подряд

Цены на нефть перешли от снижения к умеренному росту в пятницу, завершая в плюсе четвертую неделю подряд впервые с начала февраля.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 подорожали на $0,5 (0,45%) - до $112,54 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь, торги которым прекращаются в пятницу, на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,24 (0,21%) - до $112,45 за баррель. Более активно торгуемый июльский контракт дорожает на $0,23 (0,21%) - до $110,12 за баррель.

Накануне обе эталонные марки подорожали на 2,7%, с начала недели они фиксируют рост в районе 1%.

Нефтяной рынок поддерживают опасения дефицита топлива на фоне сокращения предложения из-за российско-украинского конфликта и увеличения спроса по мере восстановления глобальной экономики после вызванного пандемией коронавируса спада.

"Нефть торгуется в узком диапазоне, реагируя с одной стороны на ужесточение денежно-кредитной политики, а с другой - на дефицит на рынке топлива, - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансенс. - Это поддержит цены на топливо, которые уже достигли рекордных уровней по всему миру".