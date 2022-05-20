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ТЭК 20.05.2022 18:19

EDF отложила на год ввод в эксплуатацию АЭС в Великобритании, увеличила оценочную стоимость проекта на 13%

Французская энергетическая компания Electricite de France (EDF) SA отложила на год ввод в эксплуатацию атомной электростанции Hinkley Point C в Великобритании и увеличила оценочную стоимость проекта на 13%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, начало выработки электроэнергии на первом блоке АЭС Hinkley Point C теперь ожидается в июне 2027 года, вместо ранее запланированного июня 2026 года. EDF также отметила, что существует риск переноса ввода в эксплуатацию двух других блоков на 15 месяцев.

Оценочная стоимость проекта теперь составляет 25-26 млрд фунтов стерлингов ($31,18-32,43 млрд) вместо ранее озвученных 22-23 млрд фунтов.

"Мы столкнулись с серьезными ограничениями в ресурсах, рабочей силе и цепочках поставок, в результате чего их эффективность была снижена", - заявила компания. EDF также добавила, что завершение проекта было отложено по причине роста стоимости материалов и отдельных видов работ, включая инженерию.

С начала строительства АЭС, завершение проекта было отложено в совокупности на 1,5 года главным образом из-за негативного эффекта пандемии коронавируса, отметила компания.

Внесенные изменения, как ожидается, не скажутся на британских клиентах компании.

Котировки акций EDF на торгах в Париже в пятницу растут на 2,3%. С начала текущего года капитализация компании упала на 14,5%, в то время как значение французского индекса CAC 40 снизилось на 11%.

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