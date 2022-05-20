Беларусь предложила странам СНГ перейти в расчетах на национальные валюты

Беларусь предлагает странам СНГ полностью отказаться от использования во взаимных расчетах долларов и евро и перейти на использование национальных валют, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Добиться экономического роста в условиях объявленной нам экономической войны будет невозможно без решения одной из системообразующих задач - максимального ухода от расчетов в долларах и евро", - заявил Головченко, выступая на проходящем онлайн заседании Совета глав правительств СНГ.
Видеофрагмент выступления премьера распространила его пресс-служба.
По его мнению, отказ от СКВ в расчетах между странами СНГ "позволит не только увеличить трансграничные расчеты, которые могут осуществляться напрямую между странами-участницами, но также стимулировать взаимную торговлю, защитить экспортеров и импортеров от колебаний курсов валют третьих стран".
В связи с этим он напомнил, что с апреля этого года Белоруссия перешла на расчеты за поставляемые из России энергоносители в российских рублях.
Белорусский премьер считает, что "на площадке Содружества в значительной мере сформирована необходимая платежная инфраструктура для полного ухода от американской и европейской валюты". "Торговля в национальных валютах получает все большее распространение, однако доля таких взаимных расчетов (в долларах и евро) все еще остается существенной", - добавил он.
В этом контексте Головченко обратился к главам правительств СНГ с предложением побыстрее рассмотреть предложения, сформулированные Межгосударственным банком СНГ. "Прошу глав делегаций активизировать работу на данном направлении. Межгосбанк сформировал перечень соответствующих предложения. Считаю необходимым рассмотреть их в первоочередном порядке", - сказал белорусский премьер.
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