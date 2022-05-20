Шредер и Варниг покинут совет директоров Роснефти

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти".

"Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку. В стандартах компании будут продолжать использоваться внедренные ими подходы всестороннего анализа, тщательного планирования и моделирования реализуемых проектов, а также принципы долгосрочности и учета интересов наших партнеров на рыночной основе", - говорится в сообщении нефтяной компании.

Шрёдер состоит и председательствует в совете директоров "Роснефти" с 2017 года. Варниг вошел в состав совета в 2011 году, с июля 2014 - бессменный заместитель председателя СД. Оба имеют статус независимых директоров.

Кроме Шрёдера и Варнига в действующий состав совета директоров входят: бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль, бывший президент BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф (независимый директор), вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.