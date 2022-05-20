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Карабах 20.05.2022 15:43

Алиев: после завершения войны в Карабахе прошло полтора года, но представители UNESCO до сих пор не посетили освобожденные территории Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу гендиректора ICESCO Салима бин Мухаммеда аль-Малика, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

«В ходе встречи Алиев отметил, что деятельность ICESCO и участие ее экспертов могут сыграть важную роль в оценке материального ущерба, нанесенного Азербайджану со стороны армян (в период оккупации Арменией Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ), и донесении информации об этом до международного сообщества», - говорится в информации.

Алиев также отметил, что ICESCO в период оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, а также в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года, поддерживала справедливую позицию Азербайджана.

Президент подчеркнул, что власти Азербайджана хотели, чтобы и представители UNESCO посетили освобожденные территории страны и «своими глазами увидели разрушения, совершенные армянами». «Однако, с момента окончания войны прошло более полутора лет, но представители UNESCO не совершили визита на освобожденные территории», - подчеркнул Алиев.

Глава государства отметил важность создания в Баку регионального офиса ICESCO для расширения двустороннего сотрудничества.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ICESCO, ОБСУЖДЕНИЯ

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