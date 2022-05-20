Мишустин предлагает расширить в СНГ использование нацвалют

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил главам правительств СНГ расширить использование национальных валют во взаиморасчетах.

"В центре внимания остается работа по дедолларизации, укреплению экономического и технологического суверенитета. В период турбулентности считаем важным сделать все, чтобы действия недружественных государств не отразились на экономическом сотрудничестве внутри СНГ. Предлагаю объединить усилия в рамках Содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы", - заявил Мишустин в пятницу на Совете глав правительств стран СНГ.

По его словам, "это касается Договора о зоне свободной торговли, взаимодействия в области транспортно-логистической инфраструктуры, а также расширения использования национальных валют во взаиморасчетах...".