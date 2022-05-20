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Внешняя политика 20.05.2022 15:56

Байрамов и Османи обсудили экономику, энергетику и ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 132-го заседания Комитета министров Совета Европы в Турине провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии Буджаром Османи, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем отношений между двумя странами, а также договорились о продолжении диалога на основе механизма политических консультаций для дальнейшего развития отношений», - отмечается в информации.

На встрече было подчеркнуто наличие большого потенциала для развития экономических отношений между Азербайджаном и Северной Македонией и важность использования этого потенциала.

Министры в ходе встречи отметили роль углеводородных ресурсов Азербайджана для Европы с точки зрения энергетической диверсификации и энергетической безопасности.

«Стороны договорились о проведении взаимных визитов для дальнейшего развития отношений между двумя странами. Байрамов и Османи также обсудили региональные вопросы, в том числе ситуацию в Украине, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - сообщает МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, СЕВМАКЕДОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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