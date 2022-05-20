Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи

Министры финансов стран G7 договорились предоставить Украине $19,8 млрд финансовой помощи, следует из коммюнике по итогам министерской встречи "семерки" в немецком городе Кенигсвинтер.
"В 2022 году мы мобилизуем $19,8 млрд бюджетной поддержки, включая $9,5 млрд новых обязательств... с тем, чтобы помочь Украине закрыть финансовые бреши и продолжить обеспечивать базовые потребности украинских граждан", - говорится в документе.
Предполагается дополнительная помощь для государственных предприятий и частного сектора в Украине, она пойдет в том числе через ЕБРР.
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