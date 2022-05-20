Китай вывел на околоземную орбиту три спутника связи - CASC

Китай вывел на низкую околоземную орбиту три испытательных спутника связи, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
"20 мая в 18:30 по местному времени (13:30 мск) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в Китае ракета-носитель "Чанчжэн-2C" с верхней ступенью "Юаньчжэн-1S" вывела на намеченную орбиту три испытательных спутника связи", - говорится в сообщении корпорации.
Согласно заявлению CASC, специалисты планируют использовать выведенные аппараты для проверки коммуникационной технологии на низкой околоземной орбите.
Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2C" спроектирована и создана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT). Она способна выводить до 3850 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, до 1400 кг на солнечно-синхронную и 1250 кг на геопереходную орбиты.
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