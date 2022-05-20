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Это интересно 20.05.2022 21:10

Китай вывел на околоземную орбиту три спутника связи - CASC

Китай вывел на низкую околоземную орбиту три испытательных спутника связи, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"20 мая в 18:30 по местному времени (13:30 мск) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в Китае ракета-носитель "Чанчжэн-2C" с верхней ступенью "Юаньчжэн-1S" вывела на намеченную орбиту три испытательных спутника связи", - говорится в сообщении корпорации.

Согласно заявлению CASC, специалисты планируют использовать выведенные аппараты для проверки коммуникационной технологии на низкой околоземной орбите.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2C" спроектирована и создана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT). Она способна выводить до 3850 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, до 1400 кг на солнечно-синхронную и 1250 кг на геопереходную орбиты.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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