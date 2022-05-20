ВОЗ созывает экстренную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

ВОЗ проинформировала в пятницу о планах созыва экстренного заседания в связи со вспышкой оспы обезьян в ряде стран мира, отдаленных от традиционных очагов распространения этого заболевания, сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что на данный момент случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.