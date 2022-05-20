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Здравоохранение 20.05.2022 17:51

ВОЗ созывает экстренную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

ВОЗ проинформировала в пятницу о планах созыва экстренного заседания в связи со вспышкой оспы обезьян в ряде стран мира, отдаленных от традиционных очагов распространения этого заболевания, сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что на данный момент случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

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Тэги: ВОЗ, ОСПА, ОБСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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