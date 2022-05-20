В G7 продолжат отсекать РФ и Белоруссию от мировой экономики

Страны "группы семи" намерены продолжить процесс изоляции России и Белоруссии от мировой экономики, сообщается в коммюнике по итогам встречи "семерки" на уровне министров финансов в немецком городе Кенигсвинтер.

"Мы продолжаем усиливать меры в отношении России, изолируя ее и Белоруссию от глобальной экономики", - говорится в документе.

В нем отмечается, что эти страны, в частности, не намерены отходить от политики, предусматривающей введение санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, они пристально следят за выполнением экономических и финансовых санкций, а также за шагами по возможному обходу санкционных мер.