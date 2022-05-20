Рейтинг одобрения работы Байдена опустился ниже 40%

Лишь 39% жителей США теперь одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента, что является самым низким показателем за все время его президентства, свидетельствуют данные опроса Associated Press (AP) и исследовательского центра NORC.

На данный момент лишь 2 из 10 респондентов считают положительными тенденции в политике или экономике США. AP напоминает, что в апреле на сторонников такого мнения приходились 3 из 10 респондентов.

При этом наибольший спад популярности наблюдается среди сторонников Демократической партии: теперь лишь 33% опрошенных демократов считают, что США движутся в правильном направлении, тогда как в апреле этот показатель составлял 49%.

Две трети американцев оценивает отрицательно экономическую политику Байдена на посту президента. Только 18% респондентов считают, что его активность принесла больше пользы, чем вреда, экономике, 51% придерживается противоположной точки зрения, а 30% говорят, что не видят особых изменений от деятельности президента.

Опрос общественного мнения проходил 12 - 16 мая, в нем приняли участие 1 тыс. 172 совершеннолетних жителя США. Возможная статистическая погрешность составила 4 процентных пункта.

В апреле данные исследования Gallup показали, что лишь 41% американцев одобряет деятельность Байдена на посту главу государства. Сравнение этого рейтинга со средним показателем других американских президентов с 1950-х годов за аналогичный период их сроков показало, что меньшее количество американцев одобряло деятельность только одного президента США - Дональда Трампа. Его рейтинг за аналогичный период составлял 39%.