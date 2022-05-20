Himmara Audit проведет аудит Агросервис за 2021г

ООО «Himmara Audit» проведет аудит финансовой отчетности ОАО «Агросервис» за 2021 год. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, между сторонами подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 27,5 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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