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Инфраструктура и тендеры 20.05.2022 17:29

Азеришыг направит около 5 млн манатов на энергоснабжение объектов в Кельбаджаре

ОАО «Азеришыг» направит почти 5 млн на энергоснабжение объектов в населенном пункте Алагелляр в Кельбаджарском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ЗАО «Dost Group» подписан контракт на прокладке 35-кВ кабеля к важным объектам, расположенным в населенном пункте Алагелляр в Кельбаджарском районе.

Сумма контракта - 4 млн 928,215 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" было преобразовано в ОАО "Азеришыг".

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, КАБЕЛЬ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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