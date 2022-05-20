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ТЭК 20.05.2022 17:38

Шольц приветствовал соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики между Германией и Катаром

Германия и Катар в дальнейшем нацелены на активное сотрудничество в энергосфере, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Катар и федеральное правительство в будущем будут работать более тесно. Поэтому я приветствую подписанное энергетическое партнерство, которое открывает много возможностей для сотрудничества", - сказал он журналистам.

На встрече с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Берлине в пятницу стороны обсудили ситуацию в Украине и в Афганистане. Шольц поблагодарил Катар за помощь в эвакуации граждан ФРГ из Афганистана.

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