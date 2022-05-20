Прошедшие вакцинацию от натуральной оспы меньше подвержены тяжелому течению оспы обезьян

Наличие вакцинации от натуральной оспы в прошлом может способствовать менее тяжелому течению заболевания оспой обезьян, вирус обычно передается человеку от диких животных, случаи передачи от человека к человеку носят ограниченный характер, заявли в Роспотребнадзоре.

"Специфические виды лечения или вакцины от оспы обезьян отсутствуют, однако вспышки этого заболевания поддаются контролю. Эффективность вакцинации против натуральной оспы для профилактики оспы обезьян в прошлом достигала 85%, однако после полной ликвидации натуральной оспы во всем мире эта вакцина более недоступна для основной части населения. Тем не менее, наличие вакцинации от натуральной оспы в прошлом может способствовать менее тяжелому течению заболевания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в пятницу.

В ведомстве уточнили, что инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, но может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня. Саму инфекцию можно разделить на два периода. Первый - период инвазии (0-5 дней), для которого характерны лихорадочное состояние, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, миалгия и сильная слабость. Второй период характеризуется высыпаниями на коже (через 1-3 дня после возникновения лихорадки), которые часто вначале возникают на лице и затем распространяются на другие части тела.

"Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. Тяжелые случаи заболевания чаще всего происходят среди детей и связаны со степенью воздействия вируса, состоянием здоровья пациента и тяжестью осложнений", - подчеркивается в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, вирус оспы обезьян в основном передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы. Его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Летальность оспы обезьян варьируется в широких пределах в зависимости от эпидемии, но в документально зарегистрированных случаях составляла менее 10%. Большинство случаев смерти происходит среди детей раннего возраста.