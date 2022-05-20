Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7975 RUR   0.0273 GBR   2.117 TRY   0.1065

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 112.21 +2.62 Brent 112.04 +2.93

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 20.05.2022 17:39

Беллесбумпром в I кв. увеличил экспорт в Азербайджан на 31%

Предприятия белорусского концерна «Беллесбумпром» планомерно наращивают экспорт в Азербайджан, в первом квартале 2022 года поставки выросли на 30,8%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на предприятие, в настояящее время делегация руководителей ряда предприятий отрасли находится с деловым визитом в Азербайджане.

«В повестке много встреч с давними и новыми партнерами. Итогом визита должен стать рост экспорта продукции в эту страну. На рынке Азербайджана предприятия концерна работают давно, поставляя на него достаточно широкий ассортимент товаров деревообработки и целлюлозно-бумажного производства», - подчеркивает предприятие.

В 2021 году в Азербайджан было экспортировано продукции на $14,6 млн с темпом роста к 2020 году 108,2%.

«В первом квартале текущего года динамика роста прогрессирует: 130,8% к первому кварталу 2021 года. На $2,7 млн в Азербайджан поставлены такие товары, как древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, фанера, пиломатериалы, мебель, бумаги и картон и некоторые иные виды продукции. Наибольший темп роста объемов поставок произошел по древесно-стружечным», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОСТАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az