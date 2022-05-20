Беллесбумпром в I кв. увеличил экспорт в Азербайджан на 31%

Предприятия белорусского концерна «Беллесбумпром» планомерно наращивают экспорт в Азербайджан, в первом квартале 2022 года поставки выросли на 30,8%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на предприятие, в настояящее время делегация руководителей ряда предприятий отрасли находится с деловым визитом в Азербайджане.
«В повестке много встреч с давними и новыми партнерами. Итогом визита должен стать рост экспорта продукции в эту страну. На рынке Азербайджана предприятия концерна работают давно, поставляя на него достаточно широкий ассортимент товаров деревообработки и целлюлозно-бумажного производства», - подчеркивает предприятие.
В 2021 году в Азербайджан было экспортировано продукции на $14,6 млн с темпом роста к 2020 году 108,2%.
«В первом квартале текущего года динамика роста прогрессирует: 130,8% к первому кварталу 2021 года. На $2,7 млн в Азербайджан поставлены такие товары, как древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, фанера, пиломатериалы, мебель, бумаги и картон и некоторые иные виды продукции. Наибольший темп роста объемов поставок произошел по древесно-стружечным», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
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