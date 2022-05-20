Канада ввела новые санкции против РФ

Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники, говорится в заявлении МИД Канады, распространенном в пятницу.

В частности, санкции вводятся в отношении главы РЖД Олега Белозерова, экс-главы "Уралхима" Дмитрия Мазепина и его сына автогонщика Никиты Мазепина, предпринимателя Александра Лебедева, предпринимателей Глеба и Ксении Франк и других лиц.

Кроме того, новые меры включают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз предметов роскоши из России, в том числе алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства.