В Баку откроется региональный офис ИСЕСКО

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в пятницу встретился с гендиректором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, сообщили в министерстве.

"В ходе встречи Аль-Малики отметил, что отношения между Азербайджаном и ICESCO постоянно развиваются, связи находятся на высоком уровне", - говорится в информации.

В ходе встречи между правительством Азербайджана и ИСЕСКО было подписано соглашение об открытии регионального офиса организации в Баку.