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Главой МИД Франции стала посол в Лондоне Катрин Колонна, главой минобороны будет Себастьян Лекорню - Елисейский дворец

В Елисейском дворце в пятницу объявили новый состав правительства во главе с Элизабет Борн.

Главой МИД Франции станет 66-летняя Катрин Колонна, которая с сентября 2019 года занимает пост французского посла в Лондоне. Она начала дипломатическую карьеру в 1983 году, работала в посольстве Франции в США, а также при ЮНЕСКО. Она также была официальным представителем Елисейского дворца при Жаке Шираке. Колонна сменила на этом посту Жан-Ива Ле Дриана.

Министром по делам вооруженных сил Франции назначен 35-летний Себастьян Лекорню. С июля 2020 года он занимал пост министра заморских территорий Франции. Лекорню заменит на этой должности Флоранс Парли.

Министр экономики Брюно Ле Мэр и глава МВД Жеральд Дарманен сохранили свои посты в составе нового правительства.

16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон назначил бывшего министра по делам труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн премьером страны и поручил ей сформировать правительство.

Французские СМИ напоминают, что Борн стала второй женщиной в истории Франции, занявшей пост главы правительства. До нее премьером-женщиной во Франции была только Эдит Крессон в 1991-1992 годах.

61-летняя Борн с июля 2020 года возглавляла министерство труда Франции, до этого занимала пост министра экологии, транспорта и жилищного транспорта.

14 апреля Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов. Церемония инаугурации состоялась 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОСТАВ


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