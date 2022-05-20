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Спорт 20.05.2022 19:01

РФС не получал уведомлений от УЕФА о возможном переносе Суперкубка-2023 из Казани

Российский футбольный союз не располагает информацией о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года из Казани, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе РФС.

"Российский футбольный союз не получал уведомлений от УЕФА о переносе матча за Суперкубок-2023, проведение которого запланировано в Казани", - заявил собеседник агентства.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций в свою очередь отказались от комментариев.

"Мы не можем пока прокомментировать эту информацию", - сказал "Интерфаксу" представитель УЕФА.

Ранее в пятницу издание ESPN сообщило, что УЕФА рассматривает вероятность переноса Суперкубка из Казани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАНЬ, РФС, СУПЕРКУБОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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