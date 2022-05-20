РФС не получал уведомлений от УЕФА о возможном переносе Суперкубка-2023 из Казани

Российский футбольный союз не располагает информацией о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года из Казани, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе РФС.

"Российский футбольный союз не получал уведомлений от УЕФА о переносе матча за Суперкубок-2023, проведение которого запланировано в Казани", - заявил собеседник агентства.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций в свою очередь отказались от комментариев.

"Мы не можем пока прокомментировать эту информацию", - сказал "Интерфаксу" представитель УЕФА.

Ранее в пятницу издание ESPN сообщило, что УЕФА рассматривает вероятность переноса Суперкубка из Казани.