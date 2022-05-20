Финляндия взяла в аренду у США плавучий СПГ-терминал, чтобы отказаться от поставок газа из России

Финский сетевой оператор Gasgrid Finland и американская компания Excelerate Energy подписали в пятницу соглашение об аренде плавучего СПГ-терминала на десять лет.

"С удовлетворением сообщаю, что Gasgrid и американская компания Excelerate Energy подписали соглашение об аренде для Финляндии судна-терминала СПГ на 10 лет", - заявила министр финансов Финляндии Анника Саарикко (Annika Saarikko) на пресс-конференции.

Она отметила, что "аренда судна-терминала СПГ поможет отказаться от поставок газа из России".

Ожидается, что судно будет введено в эксплуатацию следующей зимой и будет базироваться сначала в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии.

Арендованное судно Exemplar вмещает 151 000 кубометров (примерно 68 000 тонн СПГ). Они будут регазифицироваться на терминале и подаваться в газовую сеть.

В Финляндии на газ приходится около 5% потребления энергии.

Как сообщила в пятницу государственная газовая компания Gasum после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт", поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 08:00 по бакинскому времени 21 мая.

Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа и намерена подать иск в арбитраж.

Министр по делам ЕС Титти Туппурайнен (Titti Turpurainen) на страницах газеты Helsingin Sanomat ранее заявила, что переход на оплату в рублях является нарушением санкций и попыткой внести раскол в ряды ЕС.