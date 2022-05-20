Поставки газа из РФ в Финляндию прекратятся в субботу, стороны идут в арбитраж

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 8:00 по бакинскому времени 21 мая, сообщает государственная газовая компания Gasum после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт".

В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

Как сообщалось, Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа и намерена подать иск в арбитраж.

В ООО "Газпром экспорт" отметили, что Gasum 17 мая сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт". В компании также заявили, что не намерены осуществлять платежи в рублях в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом".

"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Gasum о приостановке поставок газа, начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом", - заявили в "Газпром экспорте".

"ООО "Газпром экспорт" будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами", - заявили в российской компании.

Как ранее сообщала финский министр по делам ЕС Титти Туппурайнен на страницах газеты Helsingin Sanomat, решение об отказе от перехода на оплату в рублях было принято в стране еще в начале апреле и доведено до руководства Gasum.

По мнению Туппурайнен, новая система расчетов стала бы нарушением санкций. Также финская чиновница увидела в этом попытку внести раскол в ряды ЕС: "Мы не согласны с оплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России".