ЕС готов сотрудничать с Баку и Ереваном для достижения мира на Южном Кавказе - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для достижения безопасности, мира и стабильности на Южном Кавказе.
"ЕС внимательно следит за ситуацией и по-прежнему привержен углублению своего сотрудничества с Арменией и Азербайджаном, дабы тесно сотрудничать в преодолении напряженности и способствовать созданию безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, проживающих в регионе", - сказал Боррель, слова которого приводятся на сайте Европарламента.
Дипломат отметил, что президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе недавней встречи с лидерами Азербайджана и Армении подчеркнул важность гуманитарных жестов с обеих сторон для укрепления доверия и обеспечения мирного сосуществования.
"Оба лидера заявили о желании быстро двигаться к мирному соглашению между своими странами. Помимо контактов на высоком уровне, ЕС проводит регулярные диалоги по вопросам прав человека с обеими странами соответственно, в ходе которых рассматриваются гуманитарные аспекты конфликта", - сказал Боррель.
Э.Шафиев
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