США готовы оказать помощь в активизации азербайджано-армянских контактов - Байден

Президент США Джозеф Байден поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю предстоящего национального праздника - Дня независимости, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
"В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. За последние 30 лет наше сотрудничество в области энергетической диверсификации и международной безопасности принесло свои плоды в важный исторический момент, и Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении и стабилизации безопасности европейского и мирового рынков. Поддержка Азербайджаном суверенитета Украины, а также его гуманитарная и энергетическая помощь Украине являются важными посланиями. Мы также ценим ваш значительный вклад в глобальную борьбу с терроризмом", - отметил Байден в поздравлении.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы помочь активизировать дипломатические контакты между Азербайджаном и Арменией и наладить экономические, транспортные и человеческие связи Азербайджана, "что позволит процветать всему Кавказу и Транскаспийскому региону".
"США подтверждают свою поддержку независимости и суверенитету Азербайджана. Мы надеемся на расширение наших отношений в ближайшие годы и десятилетия", - говорится в поздравлении.
Э.Шафиев
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