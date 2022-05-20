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Здравоохранение 20.05.2022 21:35

Россия готовится заключить меморандум о биобезопасности с Азербайджаном

Россия намерена заключить договоры о биологической безопасности с Азербайджаном, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.

"У России есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в сфере биологической безопасности с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией. Еще с четырьмя нашими соседями - Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном разработка таких документов ведется и находится в очень высокой стадии готовности", - сказал Косачев журналистам в пятницу.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, ГОСДУМА, БИОБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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