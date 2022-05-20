Nord Pool с воскресенья прекратит торговлю электроэнергией с Интер РАО - Минэнерго Литвы

Европейская биржа электроэнергии Nord Pool решила прекратить торговлю российской электроэнергией, единственным поставщиком которой является ПАО "Интер РАО", следует из сообщения Минэнерго Литвы.
Решение вступает в силу с воскресенья, говорится в сообщении.
"Интер РАО" получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии", - сказал журналистам представитель российской энергокомпании.
Ранее о решении приостановить импорт электроэнергии из РФ объявила Финляндия.
"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ.
Экспорт электроэнергии "Интер РАО" в 2021 г. вырос на 86,1%, до 21,77 млрд кВт.ч. Производственные показатели экспорта из РФ за 2021 год сложились на максимальном за последние 10 лет уровне, отмечали в компании.
Основными направлениями поставок в 2021 г. традиционно стали Финляндия (8,2 млрд кВт.ч, рост в 3,1 раза), страны Балтии (4,7 млрд кВт.ч, +37,1%) и Китай (3,97 млрд кВт.ч, +29,9%).
США готовы оказать помощь в активизации азербайджано-армянских контактов - Байден
ЕС готов сотрудничать с Баку и Ереваном для достижения мира на Южном Кавказе - Боррель
Байрамов и Селакович обсудили перспективы развития азербайджано-сербских отношений – МИД Азербайджана
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 526 млн - университет Хопкинса
В Северной Корее за последние сутки около 220 тысяч человек заразились лихорадкой
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Представитель Пентагона Кирби продолжит карьеру в Белом доме
Американский корабль Starliner компании Boeing успешно состыковался с МКС
Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана последствия для мира санкций США против России
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ