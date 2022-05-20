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ТЭК 20.05.2022 23:58

Nord Pool с воскресенья прекратит торговлю электроэнергией с Интер РАО - Минэнерго Литвы

Европейская биржа электроэнергии Nord Pool решила прекратить торговлю российской электроэнергией, единственным поставщиком которой является ПАО "Интер РАО", следует из сообщения Минэнерго Литвы.

Решение вступает в силу с воскресенья, говорится в сообщении.

"Интер РАО" получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии", - сказал журналистам представитель российской энергокомпании.

Ранее о решении приостановить импорт электроэнергии из РФ объявила Финляндия.

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ.

Экспорт электроэнергии "Интер РАО" в 2021 г. вырос на 86,1%, до 21,77 млрд кВт.ч. Производственные показатели экспорта из РФ за 2021 год сложились на максимальном за последние 10 лет уровне, отмечали в компании.

Основными направлениями поставок в 2021 г. традиционно стали Финляндия (8,2 млрд кВт.ч, рост в 3,1 раза), страны Балтии (4,7 млрд кВт.ч, +37,1%) и Китай (3,97 млрд кВт.ч, +29,9%).

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Тэги: РОССИЯ, ИНТЕР/РАО, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ

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