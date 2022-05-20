Президент Молдавии не сомневается, что страна получит статус кандидата в члены Евросоюза

Президент Молдавии Майя Санду уверена в том, что республика получит статус кандидата в члены Евросоюза.
"Уверена, что Молдавия получит статус кандидата в члены Европейского союза. Мы этого хотим, и мы этого добьемся, у меня нет никаких сомнений на этот счет. Вопрос сейчас - когда?! Надеюсь, что это случится как можно скорее. Мы подали заявку на членство в Евросоюз, заполнили анкеты из более двух тыс. вопросов. Мы продолжаем реформы, продолжаем переговоры со странами ЕС и с руководством Евросоюза, чтобы ускорить этот процесс. Мы не ищем коротких путей для интеграции в ЕС, мы осознаем всю ответственность и необходимость внедрения стандартов ЕС", - заявила Санду в пятницу в ходе передачи "Добрый вечер" на общественном телеканале Moldova1.
Она подчеркнула, что "власти имеют на это мандат граждан и будут выполнять это волеизъявление, несмотря на сложности".
"Мы будем в Европейском союзе, так как это - проект мира, демократии и безопасности. Там не сажают в тюрьму за критику войны или критику президента. Там уважают человеческое достоинство, права человека, гарантируют мир и безопасность. Поэтому, мы будем делать все для интеграции в Евросоюз", - сказала Санду.
В пятницу президент Молдавии вернулась из Брюсселя, где выступила в Европейском парламенте. По итогам ее выступления, Европарламент принял Резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию "как можно скорее завершить свою оценку заявки Молдавии на членство в ЕС и оказывать Молдавии полную помощь процессе интеграции в ЕС".
"Европейский парламент приветствует подачу Молдовой 3 марта заявления о вступлении в ЕС и призывает институты ЕС предоставить Молдове статус страны-кандидата в члены ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе и на основе заслуг, а тем временем продолжить усилия по интеграции страны в единый рынок ЕС и активизировать отраслевое сотрудничество", - говорится в принятой Европарламентом резолюции.
Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели заявил в Европарламенте, что "Еврокомиссия работает в ускоренном режиме, чтобы представить доклад по Молдавии на июньском саммите Совета Евросоюза".
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