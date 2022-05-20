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Спорт 20.05.2022 22:24

Фирма из США близка к покупке футбольного клуба "Милан" - СМИ

Инвестиционная фирма из США Redbird Capital Partners добилась предварительной договоренности по покупке итальянского футбольного клуба "Милан", сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

О покупке клуба могут сообщить уже на следующей неделе. По словам одного из собеседников агентства, Redbird Capital Partners отдаст за "Милан" около $1,4 млрд. При этом нынешний владелец команды Elliott Management Corporation намерен сохранить миноритарный пакет акций.

В то же время отмечается, что нельзя исключать и варианта, при котором сделка в последний момент сорвется.

Представители "Милана" и Redbird Capital Partners не стали комментировать данную информацию.

Ранее этой весной сообщалось, что клуб может приобрести бахрейнский инвестиционный фонд Investcorp. По информации итальянских СМИ, Investcorp и Elliott Management Corporation согласовали ключевые аспекты сделки, и только "непредвиденные проблемы" могли сорвать соглашение. Тогда сообщалось, что сумма сделки должна составить 1,1 млрд евро.

Итальянское издание "Гадзетта делло спорт" отмечает, что американская компания предложила более выгодные условия покупки. Речь идет как о сумме сделки, так и о том, каким именно образом предлагается выплачивать эти деньги. Газета отмечает, что у Redbird Capital Partners, в отличие от конкурентов из Бахрейна, есть серьезный опыт управления спортивными клубами. Кроме того, итальянские журналисты считают важным тот факт, что нынешние владельцы смогут оставить себе часть акций: предполагается, что это позволит продолжить развитие клуба без перебоев, сохранить ключевые фигуры в руководстве "Милана", продолжить работу над проектом нового стадиона.

Elliott Management Corporation владеет "Миланом" с 2018 года. СМИ Италии отмечают, что при этом владельце клуб избегал чрезмерно затратных покупок, и, тем не менее, сумел вернуться на первые роли в Италии: сейчас "Милан" идет на первом месте в итальянской "Серии-А", с 83 очками. На втором месте - другой миланский клуб "Интер" (81 очка). Если "Милан" сможет сыграть в ничью или победить в матче с "Сассуоло" в это воскресенье, то впервые с 2011 года команда станет чемпионом Италии.

Нынешние владельцы привлекали в клуб людей, которые в прошлом многое сделали для "Милана". Так, среди руководителей клуба - знаменитый бывший защитник команды Паоло Мальдини. А среди действующих игроков выделяется продолжающий карьеру 40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович. Ранее он уже играл за "Милан" в 2010-2012 годах.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФУТБОЛ, КЛУБ, ПОКУПКА


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