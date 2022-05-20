Китай в январе-апреле увеличил добычу нефти на 4,3%, газа - на 6,2%

Китай в январе-апреле увеличил добычу нефти на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 68,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).
В том числе в апреле производство выросло на 4% в годовом выражении и достигло 17 млн тонн.
Объем нефтепереработки за четыре месяца составил 223,25 млн тонн, что на 3,8% меньше показателя за тот же период годом ранее. В частности, в прошлом месяце он упал на 10,5% - до 51,81 млн тонн.
Добыча природного газа в стране в апреле повысилась на 4,7% и достигла 17,7 млрд кубометров. С начала текущего года показатель увеличился на 6,2%.
Ранее таможня сообщала, что импорт нефти в КНР в апреле вырос на 6,6% в годовом выражении - до 43,03 млн тонн, природного газа - упал на 20,3%, составив 8,09 млн тонн.
США готовы оказать помощь в активизации азербайджано-армянских контактов - Байден
ЕС готов сотрудничать с Баку и Ереваном для достижения мира на Южном Кавказе - Боррель
Байрамов и Селакович обсудили перспективы развития азербайджано-сербских отношений – МИД Азербайджана
Премьера Нидерландов раскритиковали за удаление рабочих SMS
Фирма из США близка к покупке футбольного клуба "Милан" - СМИ
Россия готовится заключить меморандум о биобезопасности с Азербайджаном
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Список физлиц-иноагентов пополнили Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров
Президент Молдавии не сомневается, что страна получит статус кандидата в члены Евросоюза
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ