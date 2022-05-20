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ТЭК 20.05.2022 22:27

Китай в январе-апреле увеличил добычу нефти на 4,3%, газа - на 6,2%

Китай в январе-апреле увеличил добычу нефти на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 68,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

В том числе в апреле производство выросло на 4% в годовом выражении и достигло 17 млн тонн.

Объем нефтепереработки за четыре месяца составил 223,25 млн тонн, что на 3,8% меньше показателя за тот же период годом ранее. В частности, в прошлом месяце он упал на 10,5% - до 51,81 млн тонн.

Добыча природного газа в стране в апреле повысилась на 4,7% и достигла 17,7 млрд кубометров. С начала текущего года показатель увеличился на 6,2%.

Ранее таможня сообщала, что импорт нефти в КНР в апреле вырос на 6,6% в годовом выражении - до 43,03 млн тонн, природного газа - упал на 20,3%, составив 8,09 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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