Список физлиц-иноагентов пополнили Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров

Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц - иностранных агентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова.
Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.
По данным Минюста, Ходорковский и Каспаров занимались политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и США.
58-летний Ходорковский - российский предприниматель, глава нефтяной компании ЮКОС, общественный и политический деятель. В 2005 году был признан российским судом виновным в мошенничестве и других преступлениях и приговорен к 9 годам заключения.
В 2010 - 2011 годах по новым обвинениям был приговорен к 14 годам лишения свободы. В 2013 году был помилован президентом Владимиром Путиным, после чего уехал из РФ.
59-летний Каспаров - советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам, участвовал в оппозиционном движении, в 2013 году уехал из России.
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